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29 серпня 2019, четвер, 18:54 18
Кабмін 2019-08-29T20:00:01+03:00
Українські Новини
Рада призначила міністром оборони Загороднюка

Рада призначила міністром оборони Загороднюка

Андрій Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk
Андрій Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk

Верховна Рада призначила Загороднюка Андрія міністром оборони.

За ухвалення проекту постанови №1023 проголосували 314 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Загороднюк був радником Президента Володимира Зеленського, пізніше - членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Він керує компанією "Діскавері Бурове обладнання".

В 2015-2017 роках Загороднюк очолював Проектний офіс реформ при Міністерстві оборони.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Рада відмовилася звільнити Полторака.

20 травня Полторак написав заяву про відставку.

29 серпня Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження.

Міністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Радою за поданням Президента.

В четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

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