Рада призначила міністром оборони Загороднюка

Верховна Рада призначила Загороднюка Андрія міністром оборони.\r\nЗа ухвалення проекту постанови №1023 проголосували 314 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗагороднюк був радником Президента Володимира Зеленського, пізніше - членом наглядової ради "Укроборонпрому".\r\nВін керує компанією "Діскавері Бурове обладнання".\r\nВ 2015-2017 роках Загороднюк очолював Проектний офіс реформ при Міністерстві оборони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 червня Рада відмовилася звільнити Полторака.\r\n20 травня Полторак написав заяву про відставку.\r\n29 серпня Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження.\r\nМіністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Радою за поданням Президента.\r\nВ четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.\r\nВерховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.