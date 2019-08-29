Рада призначила міністром оборони Загороднюка

Верховна Рада призначила Загороднюка Андрія міністром оборони.

За ухвалення проекту постанови №1023 проголосували 314 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Загороднюк був радником Президента Володимира Зеленського, пізніше - членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Він керує компанією "Діскавері Бурове обладнання".

В 2015-2017 роках Загороднюк очолював Проектний офіс реформ при Міністерстві оборони.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Рада відмовилася звільнити Полторака.

20 травня Полторак написав заяву про відставку.

29 серпня Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження.

Міністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Радою за поданням Президента.

В четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.