Министр обороны Степан Полторак подал в отставку.\r\nОб этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nМинистр опубликовал свое заявление об отставке.\r\n"Прошу Вас рассмотреть установленным порядком вопрос относительно увольнения с должности Министра обороны Украины. Честь имею", - сказано в заявлении.\r\nПолторак отметил, что с уважением относится к праву нового Президента определиться с министром обороны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Грицак подал в отставку.\r\nРанее Турчинов подал в отставку.