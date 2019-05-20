Министр обороны Степан Полторак подал в отставку.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Министр опубликовал свое заявление об отставке.

"Прошу Вас рассмотреть установленным порядком вопрос относительно увольнения с должности Министра обороны Украины. Честь имею", - сказано в заявлении.

Полторак отметил, что с уважением относится к праву нового Президента определиться с министром обороны.

Как сообщали Українськi Новини, Грицак подал в отставку.

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