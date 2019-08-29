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29 августа 2019, четверг, 15:04 225
Политика 2019-08-29T15:26:14+03:00
Українські Новини
Президент предлагает Раде назначить министром обороны Загороднюка вместо Полторака

Президент предлагает Раде назначить министром обороны Загороднюка вместо Полторака

Андрей Загороднюк. Фото: Радио Свобода
Андрей Загороднюк. Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить Андрея Загороднюка министром обороны вместо Степана Полторака.

Об этом говорится в проекте постановления №1023, передают Українськi Новини.

Загороднюк был советником президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Он руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

20 мая Полторак написал заявление об отставке.

Впервые он был назначен министром в октябре 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, а в декабре того же года был переназначен новой Радой.

Полторак сохранил свою должность в правительстве Владимира Гройсмана.

Министр иностранных дел и министр обороны назначаются Радой по представлению Президента.


Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Тем временем Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.

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