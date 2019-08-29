Президент предлагает Раде назначить министром обороны Загороднюка вместо Полторака

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить Андрея Загороднюка министром обороны вместо Степана Полторака.\r\nОб этом говорится в проекте постановления №1023, передают Українськi Новини.\r\nЗагороднюк был советником президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".\r\nОн руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".\r\nВ 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.\r\n20 мая Полторак написал заявление об отставке.\r\nВпервые он был назначен министром в октябре 2014 года в правительстве Арсения Яценюка, а в декабре того же года был переназначен новой Радой.\r\nПолторак сохранил свою должность в правительстве Владимира Гройсмана.\r\nМинистр иностранных дел и министр обороны назначаются Радой по представлению Президента.Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.Тем временем Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.