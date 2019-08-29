З Чехії в Миколаївський зоопарк привезли жирафа

Комунальне підприємство "Миколаївський зоопарк" привезло жирафа із зоопарку Оломоуц (Чехія). Про це повідомив журналістам директор зоопарку Володимир Топчій, передають Українські Новини.\r\n"Ми повинні оплатити доставку - 11 тис. євро і української митниці 40 тис. гривень. Дійсно це наш подарунок місту до 230-річчя", - сказав він.\r\nСам жираф дістався зоопарку безкоштовно. Раніше для жирафа підготували спеціальний вольєр. Тривалість життя жирафа складає близько 25 років, в неволі - близько 35 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Миколаївський зоопарк вирішив перевезти двох слонів з Угорщини та Нідерландів.\r\nКрім того, в червні дитинчата європейських плямистих і білих ланей стали поповненням Одеського зоопарку.\r\nТим часом, знімок двох львів визнаний кращою натуралістичної фотографією на конкурсі в Лондоні.\r\n5 липня в Одеському зоопарку потомство з'явилося у пари єнотів-полоскунів. На світ з'явився чарівний хлопчик.\r\nТакож, Кличко показав, як йде реконструкція першої черги столичного зоопарку.