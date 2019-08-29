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29 серпня 2019, четвер, 17:54 8
Життя 2019-08-29T19:45:02+03:00
Українські Новини
З Чехії в Миколаївський зоопарк привезли жирафа

З Чехії в Миколаївський зоопарк привезли жирафа

Жирафи.Фото: bbc.com
Жирафи.Фото: bbc.com

Комунальне підприємство "Миколаївський зоопарк" привезло жирафа із зоопарку Оломоуц (Чехія). Про це повідомив журналістам директор зоопарку Володимир Топчій, передають Українські Новини.

"Ми повинні оплатити доставку - 11 тис. євро і української митниці 40 тис. гривень. Дійсно це наш подарунок місту до 230-річчя", - сказав він.

Сам жираф дістався зоопарку безкоштовно. Раніше для жирафа підготували спеціальний вольєр. Тривалість життя жирафа складає близько 25 років, в неволі - близько 35 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Миколаївський зоопарк вирішив перевезти двох слонів з Угорщини та Нідерландів.

Крім того, в червні дитинчата європейських плямистих і білих ланей стали поповненням Одеського зоопарку.

Тим часом, знімок двох львів визнаний кращою натуралістичної фотографією на конкурсі в Лондоні.

5 липня в Одеському зоопарку потомство з'явилося у пари єнотів-полоскунів. На світ з'явився чарівний хлопчик.

Також, Кличко показав, як йде реконструкція першої черги столичного зоопарку.

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