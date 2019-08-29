З Чехії в Миколаївський зоопарк привезли жирафа

Комунальне підприємство "Миколаївський зоопарк" привезло жирафа із зоопарку Оломоуц (Чехія). Про це повідомив журналістам директор зоопарку Володимир Топчій, передають Українські Новини.

"Ми повинні оплатити доставку - 11 тис. євро і української митниці 40 тис. гривень. Дійсно це наш подарунок місту до 230-річчя", - сказав він.

Сам жираф дістався зоопарку безкоштовно. Раніше для жирафа підготували спеціальний вольєр. Тривалість життя жирафа складає близько 25 років, в неволі - близько 35 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Миколаївський зоопарк вирішив перевезти двох слонів з Угорщини та Нідерландів.

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