Фото дня: в Одесском зоопарке родился енот-полоскун

В Одесском зоопарке родился енот.

Об этом говорится на странице "Одесский Зоопарк" в социальной сети Facebook.

"Беби-бум в Одесском зоопарке продолжается. 5 июля потомство появилось у пары енотов-полоскунов. На свет появился очаровательный мальчик", - говорится в нем.

Отмечается, что при рождении еноты слепые и совершенно не самостоятельные, находятся все время при заботливой матери. Открыл глаза малыш на десятый день жизни.

"Сейчас он уже подрос и с интересом осваивается в общем вольере. Имени детеныш еще не имеет. По сложившейся традиции, ему и другим новорожденным питомцам 2019 года имена придумают юные одесситы в рамках праздника "День малышей". Одесский зоопарк приглашает всех детей и взрослых познакомиться с этим удивительным зверьком и понаблюдать за его первыми самостоятельными шагами", - говорится в сообщении зоопарка.

Новорожденный енот в зоопарке Одессы. Фото: facebook/OdesskijZoopark

Как сообщали Українські Новини, в Одесском зоопарке ранее показали новорожденных детенышей лани.

Кроме того, в Николаевском зоопарке показали новорожденного зебренка.