подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 августа 2019, пятница, 16:05 244
Политика 2019-08-16T16:09:53+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка

Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка. Видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает сайт мэра Киева.

"Скоро столичный зоопарк предстанет перед гостями в обновленном формате. Работы по реконструкции зоопарка продолжаются. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мостик между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, смотровую амфитеатра. Сейчас строители работают, чтобы вскоре представить гостям зоопарка новый вход с подземным океанариумом, сводят универсальный вольер для животных и птиц и приматник. Новый вход, кстати, будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической", - отметил в описании к видео мэр Киева.

По его словам, на площади перед новым входом уже установили скульптуру "Жираф" высотой 15 метров, которую хорошо видно с проспекта Победы. Будут на площади и известные скульптуры "Зубр" и "Львы" - вместо старых изготавливают новых зверей.

"Попасть в зоопарк через новый вход можно будет уже в сентябре. Строительство универсального вольера планируем завершить до конца этого года. А приматник - летом следующего, - отметил Кличко.

"Мы хотим обновить формат зоопарка - создать максимально приближенные к естественным условия содержания для животных. чтобы в столичном зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Для этого используем опыт наших европейских коллег из Германии, Франции, Швейцарии. Убежден, киевский зоопарк должен стать одним из лучших зоопарков Европы!", - подчеркнул мэр столицы.

Больше новостей о: Виталий Кличко Зоопарк Реконструкция Киевский зоопарк мэр Киева

Архив
Новости
Цена газа для промпотребителей на сентябрь не изменилась 16:33
Алексей Азаров. Фото: tabloid.pravda.com.ua
Виллы сына Азарова в Италии арестованы, а недвижимость в Украине передана в управление 16:29
Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка 16:05
В июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща 16:02
Сытник пожаловался, что Луценко его игнорирует - не берет трубку и не отвечает на письма 15:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Пожар на рыбозаводе
Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар 09:53
Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн 22:59
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Премии НАПК: суд возобновил дело против Корчак 08:00
Активист Евромайдана Иван Бубенчик. Фото: Facebook
Убийства милиционеров на Майдане: ГПУ остановила расследование 10:16 Документ
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok