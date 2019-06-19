В Одесском зоопарке показали новорожденных детенышей лани

Детеныши европейских пятнистых и белых ланей стали пополнением Одесского зоопарка. Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Так, сообщается, что малышам всего несколько дней, но они уже проявляют любопытство и игривый нрав, а также обладают отменным аппетитом.

Отмечается, что сейчас маленькие лани находятся под постоянным присмотром матерей, с интересом знакомясь с окружающим миром.

Детеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса

Имен у новорожденных еще нет. По традиции в сентябре в зоопарке пройдет конкурс "Дай имя малышу", где и будут названы все детеныши этого года.

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Тем временем снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.