В Одесском зоопарке показали новорожденных детенышей лани

Детеныши европейских пятнистых и белых ланей стали пополнением Одесского зоопарка. Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.\r\nТак, сообщается, что малышам всего несколько дней, но они уже проявляют любопытство и игривый нрав, а также обладают отменным аппетитом.\r\n\r\nОтмечается, что сейчас маленькие лани находятся под постоянным присмотром матерей, с интересом знакомясь с окружающим миром.\r\nДетеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса\r\nИмен у новорожденных еще нет. По традиции в сентябре в зоопарке пройдет конкурс "Дай имя малышу", где и будут названы все детеныши этого года.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киевском зоопарке показали, как животные "отметили" День Солнца.\r\nТем временем снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.