подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 21:13 787
Жизнь 2019-06-19T21:28:40+03:00
Українські Новини
В Одесском зоопарке показали новорожденных детенышей лани

В Одесском зоопарке показали новорожденных детенышей лани

Детеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса
Детеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса

Детеныши европейских пятнистых и белых ланей стали пополнением Одесского зоопарка. Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Так, сообщается, что малышам всего несколько дней, но они уже проявляют любопытство и игривый нрав, а также обладают отменным аппетитом.

Детеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса

Отмечается, что сейчас маленькие лани находятся под постоянным присмотром матерей, с интересом знакомясь с окружающим миром.

Детеныш лани. Фото: официальный сайт города ОдессаДетеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса

Имен у новорожденных еще нет. По традиции в сентябре в зоопарке пройдет конкурс "Дай имя малышу", где и будут названы все детеныши этого года.

Как сообщали Українські Новини, в Киевском зоопарке показали, как животные "отметили" День Солнца.

Тем временем снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.

Больше новостей о: Животные Детеныш Одесский зоопарк

Архив
Новости
На месте единственного захоронения гетманов в Украине создали заповедник 21:59
Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel
Появились фото с места смерти Тымчука 21:34
Детеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса
В Одесском зоопарке показали новорожденных детенышей лани 21:13
Кабмин просит ГПУ проверить законность возвращения в Харькове проспекту Григоренко имени Жукова 20:44
Владимир Зеленский. Скриншот видео УП
Зеленский уже провел встречу с Ахметовым 20:24
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok