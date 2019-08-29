Авакова залишили міністром МВС через "переворот Порошенка", - депутат Богуцька

Сьогодні, під час першого засідання нової Верховної Ради обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Ліза Богуцька пояснила, чому вирішили залишити Арсена Авакова на посаді глави МВС. Нардеп пише комусь повідомлення в месенджері, що екс-президент Петро Порошенко готує переворот. Фото листування зробили журналісти "Страни".

В листуванні наступні слова: "Леночка, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фб на всю фракцію СН. Хочу тільки тобі написати ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб відразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч".

Листування Богуцької. Фото: Країна

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" сьогодні на засіданні погоджує склад Кабміну.

У п'ятницю о 10:00 Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги. Депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків. Текст присяги зачитав найстарший депутат Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

Також Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.