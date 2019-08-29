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29 серпня 2019, четвер, 14:47 74
Верховна Рада і партії 2019-08-29T15:00:02+03:00
Українські Новини
Дубинський розповів, кого висуває "Слуга народу" на головні посади

Дубинський розповів, кого висуває "Слуга народу" на головні посади

Олександр Дубинський. Скріншот: DubinskyPro/YouTube
Олександр Дубинський. Скріншот: DubinskyPro/YouTube

Президент Володимир Зеленський попросив фракцію "Слуга народу" підтримати кандидатури прем'єр-міністра, голови СБУ, генпрокурора та міністра МВС. Про це повідомив депутат Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що Президент на засіданні фракції сказав, що це його "особиста відповідальність" і попросив підтримати це рішення.

На посаду прем'єр-міністра висувають Олексія Гончарука, голова СБУ - Іван Баканов, генпрокурор - Руслан Рябошапка. Аваков залишається на посаді міністра МВС.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Стало відомо, що Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля.

Крім того, Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС.


Також "Слуга народу" висунула Кулебу і Федорова на посаду віце-прем'єр-міністрів посла України в ОБСЄ.

У Зеленського пропонують призначити Бородянського міністром з питань культури, спорту та інформаційної політики.

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