Дубинський розповів, кого висуває "Слуга народу" на головні посади

Президент Володимир Зеленський попросив фракцію "Слуга народу" підтримати кандидатури прем'єр-міністра, голови СБУ, генпрокурора та міністра МВС. Про це повідомив депутат Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що Президент на засіданні фракції сказав, що це його "особиста відповідальність" і попросив підтримати це рішення.

На посаду прем'єр-міністра висувають Олексія Гончарука, голова СБУ - Іван Баканов, генпрокурор - Руслан Рябошапка. Аваков залишається на посаді міністра МВС.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, у четвер депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.

Стало відомо, що Зеленський виступає за призначення міністром енергетики Оржеля.

Крім того, Зеленський вирішив залишити Авакова на посаді міністра МВС.



Також "Слуга народу" висунула Кулебу і Федорова на посаду віце-прем'єр-міністрів посла України в ОБСЄ.

У Зеленського пропонують призначити Бородянського міністром з питань культури, спорту та інформаційної політики.