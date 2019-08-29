"Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ

Партия "Слуга народа" выступает за назначение вице-премьер-министрами посла Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Кулебы, а также советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник во фракции.\r\nПо его словам, фракция обсуждает назначение Федорова вице-премьером по цифровой трансформации, а Кулебы - вице-премьером по европейской интеграции.(Новость дополнена подробностями)Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 закончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.\r\nС 2003 по 2012 занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Климкина.\r\n9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.\r\nМихаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильков, Запорожская область, ранее он был IT-предпринимателем и основателем диджитал-агентства.\r\nВ ходе избирательной кампании на должность Президента был руководителем диджитал-направления в штабе Зеленского. \r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.\r\nСтало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля.\r\nТем временем самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказываются выдать карточку голосования и депутатское удостоверение.\r\nКроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.\r\nТакже "Слуга Народа" рассматривает на должность премьера заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.