"Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ

Партия "Слуга народа" выступает за назначение вице-премьер-министрами посла Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Кулебы, а также советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник во фракции.

По его словам, фракция обсуждает назначение Федорова вице-премьером по цифровой трансформации, а Кулебы - вице-премьером по европейской интеграции.



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Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 закончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

С 2003 по 2012 занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Климкина.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильков, Запорожская область, ранее он был IT-предпринимателем и основателем диджитал-агентства.

В ходе избирательной кампании на должность Президента был руководителем диджитал-направления в штабе Зеленского.



Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля.

Тем временем самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказываются выдать карточку голосования и депутатское удостоверение.

Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.

Также "Слуга Народа" рассматривает на должность премьера заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.