Арахамія стане головою фракції "Слуга народу", - ЗМІ

Головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 9 скликання буде обраний Давид Арахамія, першим заступником - Олександр Корнієнко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.\r\nТакож повідомлялося про те, що "Слуга народу" сьогодні на засіданні погоджує склад Кабміну.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги.\r\nПарубій відкрив урочисте засідання нової Ради.\r\nУкраїнські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.\r\nТим часом перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.