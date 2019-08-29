Арахамія стане головою фракції "Слуга народу", - ЗМІ

Головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді 9 скликання буде обраний Давид Арахамія, першим заступником - Олександр Корнієнко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Також повідомлялося про те, що "Слуга народу" сьогодні на засіданні погоджує склад Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю Рада відкрила урочисте засідання для прийняття присяги.

Парубій відкрив урочисте засідання нової Ради.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посиланням.

Тим часом перше засідання новообраного парламенту може затягнутися до ранку.