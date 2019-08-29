Гривня дешевшає сьомий день поспіль: курс валют на сьогодні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний встановлюваний ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3077,7868\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2522,1856\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2571,1353\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,5508\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7977\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2795,3383\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу знизився на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.\r\nКрім того, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 серпня на 0,93 коп. до 25,2767 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH\/USD.\r\nРаніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.