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29 серпня 2019, четвер, 06:30 20
Фінанси 2019-08-29T09:18:15+03:00
Українські Новини
Гривня дешевшає сьомий день поспіль: курс валют на сьогодні

Гривня дешевшає сьомий день поспіль: курс валют на сьогодні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 серпня, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний встановлюваний ним на 28 серпня, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3077,7868
100 доларів США 2522,1856
100 швейцарських франків 2571,1353
1000 ієн 238,5508
10 російських рублів 3,7977
100 євро 2795,3383

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. у середу знизився на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Крім того, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 серпня на 0,93 коп. до 25,2767 UAH/USD, курс купівлі - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH/USD.

Раніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.

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