Наличные доллар и евро подскочили в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 0,93 коп. до 25,2767 UAH/USD, курс покупки - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,94 коп. до 27,5861 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,44 коп. до 28,1127 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,9555 25,2767 27,5861 28,1127 3,39 3,95 Максимальный 25,1000 25,4500 27,8000 28,5000 3,74 5,00 Минимальный 24,3500 25,2000 27,0000 27,9400 2,40 3,79

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 23 августа на 1,88 коп. до 25,2739 UAH/USD, курс покупки - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH/USD.

Ранее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени.

Также сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.