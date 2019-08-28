Наличные доллар и евро подскочили в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 0,93 коп. до 25,2767 UAH\/USD, курс покупки - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 0,94 коп. до 27,5861 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 2,44 коп. до 28,1127 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,9555\r\n25,2767\r\n27,5861\r\n28,1127\r\n3,39\r\n3,95\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,1000\r\n25,4500\r\n27,8000\r\n28,5000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,3500\r\n25,2000\r\n27,0000\r\n27,9400\r\n2,40\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH\/USD.\r\nВо вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 23 августа на 1,88 коп. до 25,2739 UAH\/USD, курс покупки - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH\/USD.\r\nРанее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. \r\nТакже сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры.