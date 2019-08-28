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28 августа 2019, среда, 19:30 117
Экономика 2019-08-28T19:38:22+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снова обвалилась

Гривна на межбанке снова обвалилась

Гривны. Деньги. Фото: pixabay
Гривны. Деньги. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. 

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,14-25,18 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,21-25,23 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,20-25,22 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,05% с 27,72 UAH/USD до 25,21 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 28 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 27 августа, понизился на 4 копейки и составил 3,39 грн за 10 рублей.

Тем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени.

Также сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 августа, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.

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