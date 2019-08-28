Гривна на межбанке снова обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. \r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,14-25,18 UAH\/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,21-25,23 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,20-25,22 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,05% с 27,72 UAH\/USD до 25,21 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, в среду, 28 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 27 августа, понизился на 4 копейки и составил 3,39 грн за 10 рублей.\r\nТем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. \r\nТакже сообщалось, что в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.\r\nКроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 августа, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH\/USD.