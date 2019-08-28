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28 серпня 2019, середа, 17:50 28
Судова влада 2019-08-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував Богатирьову та призначив 6 млн гривень застави

Суд заарештував Богатирьову та призначив 6 млн гривень застави

Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова

Печерський районний суд Києва заарештував екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, яка повернулася в Україну після закінчення післяопераційної реабілітації на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн гривень.

Дане рішення колегія суддів ухвалила у середу, передають Українські Новини.

Суд задовольнив клопотання прокуратури, обравши Богатирьовій запобіжний захід у вигляді арешту.

У разі внесення застави на неї буде покладено низку обов'язків.

Після оголошення рішення суду колишній міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що найближчим часом за Богатирьову буде внесена застава депутатом Ради Вадимом Новинським (фракція "Опозиційний блок").

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

Також прокуратура Києва просила Печерський суд розглянути питання про взяття під варту колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Крім того, Богатирьова провела ніч в Ізоляторі тимчасового утримання Нацполіції на Косогірному провулку, її адвокати добилися рішення про зняття усіх претензій.

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