Суд сьогодні розгляне запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я Богатирьовій

Київський суд в середу розгляне обрання запобіжного заходу колишньому міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні розглянуть", - сказав він.

При цьому час засідання суду ще невідомий.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

В Госпогранслужбі розповіли, що Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів.



Також повідомлялося, що Богатирьова проведе ніч в ізоляторі.



У квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Богатирьової.

21 жовтня 2014 року вона була оголошена в розшук.