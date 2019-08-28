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28 серпня 2019, середа, 11:26 19
Судова влада 2019-08-28T13:15:03+03:00
Українські Новини
Суд сьогодні розгляне запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я Богатирьовій

Суд сьогодні розгляне запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я Богатирьовій

Раїса Богатирьова
Раїса Богатирьова

Київський суд в середу розгляне обрання запобіжного заходу колишньому міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні розглянуть", - сказав він.

При цьому час засідання суду ще невідомий.

Як повідомляли Українські Новини, 27 серпня правоохоронні органи затримали колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову в аеропорту в Києві.

В Госпогранслужбі розповіли, що Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з'ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів.


Також повідомлялося, що Богатирьова проведе ніч в ізоляторі.

У квітні 2015 року суд дозволив заарештувати підозрювану у корупції Богатирьову.

У вересні 2016 року адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв заявив, що у ЄС та Інтерполу до Раїси Богатирьової немає претензій і вона може вільно пересуватися скрізь, окрім України.

У травні 2019 року суд відновив розслідування справи проти Богатирьової.

21 жовтня 2014 року вона була оголошена в розшук.

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