Готівкові долар і євро підскочили в обмінниках

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 серпня на 0,93 коп. до 25,2767 UAH/USD, курс купівлі - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,94 коп. до 27,5861 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,44 коп. до 28,1127 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,9555 25,2767 27,5861 28,1127 3,39 3,95 Максимальний 25,1000 25,4500 27,8000 28,5000 3,74 5,00 Мінімальний 24,3500 25,2000 27,0000 27,9400 2,40 3,79

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю, на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 23 серпня на 1,88% до 25,2739 UAH/USD, курс купівлі - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH/USD.

Раніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.

Також повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.