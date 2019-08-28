Готівкові долар і євро підскочили в обмінниках

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 серпня на 0,93 коп. до 25,2767 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 0,94 коп. до 27,5861 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,44 коп. до 28,1127 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,9555\r\n25,2767\r\n27,5861\r\n28,1127\r\n3,39\r\n3,95\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1000\r\n25,4500\r\n27,8000\r\n28,5000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,3500\r\n25,2000\r\n27,0000\r\n27,9400\r\n2,40\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю, на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH\/USD.\r\nУ вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 23 серпня на 1,88% до 25,2739 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,51 коп. до 24,9413 UAH\/USD.\r\nРаніше курс долара до гривні наблизився до психологічної позначки, але, за прогнозами аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені.\r\nТакож повідомлялося, що в Україні масово підробляють купюри.