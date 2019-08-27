У Тернопільській області потонув хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пляшок

Вчора, 26 серпня, в річці втопився 10-річний хлопчик. Нещастя сталося близько 18 години в селі Космирин Бучацького району. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Тернопільській області.

"За попередніми даними, хлопець разом з другом пасли корів і вирішили скупатися в річці Дністер. Зробили з пластикових пляшок жилет, одягли його на груди і пішли у воду. Проте такі заходи безпеки не врятували - саморобний пристрій разв'язався. За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, проте йому це не вдалося і він пішов під воду", - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають пошуки тіла дитини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК.

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