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27 серпня 2019, вівторок, 15:44 34
Силові структури 2019-08-27T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Тернопільській області потонув хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пляшок

У Тернопільській області потонув хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пляшок

Вчора, 26 серпня, в річці втопився 10-річний хлопчик. Нещастя сталося близько 18 години в селі Космирин Бучацького району. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Тернопільській області.

"За попередніми даними, хлопець разом з другом пасли корів і вирішили скупатися в річці Дністер. Зробили з пластикових пляшок жилет, одягли його на груди і пішли у воду. Проте такі заходи безпеки не врятували - саморобний пристрій разв'язався. За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, проте йому це не вдалося і він пішов під воду", - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають пошуки тіла дитини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 КК.

Як повідомляли Укранські Новини, в Одеській області 13-річного хлопчика віднесло в море.


Раніше в Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик.

Також в озері біля парку в Києві потонув 23-річний чоловік.

Крім того, в Одесі загинув 68-річний чоловік в дощовій калюжі біля свого будинку.

Тим часом до початку купального сезону у водоймах України загинули 274 людини.

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