68-летний мужчина утонул в дождевой воде возле своего дома в Одессе

Из-за непогоды в Одесской области 3 августа погиб один человек после того, как в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в Управлении Национальной полиции в Одесской области.\r\nСообщается, что тело 68-летнего мужчины нашли соседи 5 августа после того, как сошла вода.\r\nМужчина утонул в дождевой воде возле собственного дома.\r\n3 августа в Одесской области пронесся мощный ливень и смерч, который затопил улицы.\r\nП состоянию на 4 августа 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях были обесточены в связи с ухудшением погодных условий.\r\nГосслужба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии 3 августа оранжевый уровень опасности. Мэрия обратилась с просьбой не выходить без надобности на улицу.\r\nКак сообщали Українські Новини, в горсовете Одессы предупредили об опасности купания на всех пляжах города. Также в Одесской области машина ушла "носом вниз" в огромную яму на дороге.\r\nТакже 3 июля 3 человека погибли из-за непогоды в Кривом Роге, одного из них ударило током от обрыва электросети.