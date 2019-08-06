68-летний мужчина утонул в дождевой воде возле своего дома в Одессе

Из-за непогоды в Одесской области 3 августа погиб один человек после того, как в Одесской области пронесся смерч , а ливень затопил дороги

Об этом Українським Новинам сообщили в Управлении Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что тело 68-летнего мужчины нашли соседи 5 августа после того, как сошла вода.

Мужчина утонул в дождевой воде возле собственного дома.

3 августа в Одесской области пронесся мощный ливень и смерч, который затопил улицы.

П состоянию на 4 августа 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях были обесточены в связи с ухудшением погодных условий.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии 3 августа оранжевый уровень опасности. Мэрия обратилась с просьбой не выходить без надобности на улицу.

Как сообщали Українські Новини, в горсовете Одессы предупредили об опасности купания на всех пляжах города. Также в Одесской области машина ушла "носом вниз" в огромную яму на дороге.

Также 3 июля 3 человека погибли из-за непогоды в Кривом Роге, одного из них ударило током от обрыва электросети.