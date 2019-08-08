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08 августа 2019, четверг, 11:42 213
Силовые структуры 2019-08-08T11:42:02+03:00
Українські Новини
В Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море

В Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море

Черное море. Фото: pixabay
Черное море. Фото: pixabay

Вчера, 7 августа, около 20:00 в Службу спасения пришло сообщение, что 13-летнего мальчика и его отчима накрыла волна и унесла в море. Об этом сообщает ГосЧс в Одесской области.

Инцидент произошел в Лиманском районе в селе Григорьевка. Мальчик и отчим пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа, после чего их накрыло волной и унесло в море.

Мужчину удалось спасти пограничниками на катере. Однако мальчика еще не нашли. Его ищут водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Для поисков задействовали катер ПРК-01 "Морской поисково-спасательной службы".

По словам ГосЧс в Одесской области, это не единственный случай за день. Утром, 7 августа, в Беляевском районе во время купания пропал мужчина 1971 года рождения. Водолазы обследовали 1500 м2 дна и 4 км реки на лодке, пропавшего не нашли. Поисковые работы продолжаюся.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик.

Ранее в озере возле парка в Киеве утонул 23-летний мужчина.  

Тем временем в Одессе утонул 68-летний мужчина в дождевой луже возле своего дома.

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