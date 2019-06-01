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01 июня 2019, суббота, 20:46 155
Общество 2019-06-01T20:46:12+03:00
Українські Новини
До начала купального сезона в водоемах Украины погибло 274 человека

До начала купального сезона в водоемах Украины погибло 274 человека

С начала года на водоемах страны погибли 274 человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 - дети. При этом спасено 138 человек, в том числе 20 детей", - рассказали спасатели. 

В ГосЧС отметили, что количество несчастных случаев на водоемах Украины растет вместе с увеличением температурных показателей.

"Это обусловлено приближением купального сезона и неосторожном отдыхе у воды. Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей", - отмечается в сообщении.

С целью уменьшения показателей гибели специалисты службы спасения начали проверку мест отдыха у воды. Однако, в ГосЧС подчеркивают, что наиболее действенным превентивным методом является собственная осторожность и ответственность каждого.

Напомним, что в Киеве полицейские пытались вытащить рыбака из-подо льда, но провалились вместе с ним

Ранее рыбак погиб под тонким льдом в Киеве.

Спасатели призвали украинцев не выходить на лед на водоемах.

Ранее в Киеве прохожий спас ребенка, вылетевшего с горки в полынью на озере Тельбин.

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