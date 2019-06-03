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03 июня 2019, понедельник, 20:51 24
Происшествия 2019-06-03T20:51:12+03:00
Українські Новини
В Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик

В Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик

В Киевской области в пруду утонул шестилетний мальчик.Трагедия произошла 2 июня в селе Поправка Белоцерковского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Согласно предварительным данным, ребенок вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на местный пруд с разрешения родственников. Во время рыбалки произошел несчастный случай, мальчик поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну", - говорится в сообщении.

Также сказано, что из пруда ребенка достал сосед, которого позвали на помощь. По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Во Львовской области 8-летний мальчик провалился под лед и утонул.

Ранее в Тернопольской области в реке нашли 4-летнего малыша.

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