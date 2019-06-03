В Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик

В Киевской области в пруду утонул шестилетний мальчик.Трагедия произошла 2 июня в селе Поправка Белоцерковского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Согласно предварительным данным, ребенок вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на местный пруд с разрешения родственников. Во время рыбалки произошел несчастный случай, мальчик поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну", - говорится в сообщении.

Также сказано, что из пруда ребенка достал сосед, которого позвали на помощь. По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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