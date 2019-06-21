В озере известного киевского парка утонул 23-летний мужчина

В четверг, 20 июня, в озере "Опечень", которое находится в парке "Муромец" (Оболонский район), утонул мужчина 1996 года рождения. Тело обнаружили в 4 метрах от берега.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киева, передают Українські Новини.

Сообщение о том, что в озере находится тело человека, поступило спасателям в 17:53.

На место происшествия были направлены сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на расстоянии 4 метра от берега на поверхности воды находился труп мужчины. Спасатели с помощью багра достали тело и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Причины происшествия устанавливаются полицией.

Как сообщали Українські Новини, из озера в Киеве достали тело 49-летнего мужчины.

Ранее в Киеве из Днепра достали утопленника, который ночью он с друзьями нырял с моста. Также в Кирилловке спасатели нашли в воде двух утопленников.

Тем временем до начала купального сезона в водоемах Украины погибли 274 человека.

Кроме того, в Киеве прохожий спас ребенка, вылетевшего с горки в полынью на озере Тельбин.