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26 серпня 2019, понеділок, 13:25 14
Судова влада 2019-08-26T15:00:02+03:00
Українські Новини
ДБР отримало доступ до мобільних розмов екс-начальника поліції Дніпропетровської області

ДБР отримало доступ до мобільних розмов екс-начальника поліції Дніпропетровської області

Віталій Глуховеря. Фото: facebook/Vitaliy.Glukhoverya
Віталій Глуховеря. Фото: facebook/Vitaliy.Glukhoverya

Шевченківський районний суд Києва дозволив Держбюро розслідувань вилучити у мобільних операторів інформацію про розмови колишнього начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховери, якому бюро повідомило про підозру у перевищенні влади та незаконному затриманні патрульних, і його водія.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Йдеться про мобільні з'єднання за 12 вересня 2018 року.
Клопотання про доступ до мобільних розмов подали співробітники ДБР.
16 серпня суд його задовольнив.
Також суд дозволити ДБР доступ до мобільних розмов і СМС патрульних, які зупинили водія Глуховері та які в подальшому були затримані співробітниками КОРД.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень Глуховерей.

Президент Володимир Зеленський вимагав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити підозрюваного в перевищенні службових повноважень начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, що обурило Зеленського.

Голова Національної поліції Сергій Князєв звільнив Віталія Глуховерю після конфлікту з патрульними

Глуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.

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