ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику полиции Днепропетровской области Глуховере, - Варченко

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере в превышении власти и незаконном задержании патрульных.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель директора бюро Ольга Варченко, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области", - написала она.\r\nДосудебное расследование продолжается.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное превышение власти и служебных полномочий Глуховерей.\r\nПрезидент Владимир Зеленский требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского.\r\nГлава Национальной полиции Сергей Князев уволил Виталия Глуховерю после конфликта с патрульными\r\nГлуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.