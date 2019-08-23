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23 августа 2019, пятница, 14:12 41
Судебная власть 2019-08-23T14:16:42+03:00
Українські Новини
ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику полиции Днепропетровской области Глуховере, - Варченко

ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику полиции Днепропетровской области Глуховере, - Варченко

Виталий Глуховеря. Фото: facebook/Vitaliy.Glukhoverya
Виталий Глуховеря. Фото: facebook/Vitaliy.Glukhoverya

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере в превышении власти и незаконном задержании патрульных.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель директора бюро Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области", - написала она.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное превышение власти и служебных полномочий Глуховерей.

Президент Владимир Зеленский требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского.

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Виталия Глуховерю после конфликта с патрульными

Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.

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