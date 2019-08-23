ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику полиции Днепропетровской области Глуховере, - Варченко

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику полиции Днепропетровской области Виталию Глуховере в превышении власти и незаконном задержании патрульных.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель директора бюро Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области", - написала она.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное превышение власти и служебных полномочий Глуховерей.

Президент Владимир Зеленский требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского.

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Виталия Глуховерю после конфликта с патрульными

Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.