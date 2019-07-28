Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского

Начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить необходимую информацию для проведения объективного расследования конфликта с патрульными, на который обратил внимание Президента Владимир Зеленский.

Об этом Глуховеря написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации" - написал он.

Глуховеря также заявил, что справедливость является для него единственной ценностью и он всегда ее защищал.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований расследует возможное превышение власти и служебных полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей.

Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.