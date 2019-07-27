Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю

Президент Владимир Зеленский требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам. Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране - от областного центра до маленького села - времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли", - написал он.

По его словам, ситуация с Глуховерей шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, "которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".

"Просмотрев его (видео), у меня сначала не было слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - добавил глава государства.

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В сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который при общении с патрульными, вероятно, позвонил своему шефу. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.

Также Зеленский отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться.