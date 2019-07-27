Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю

Президент Владимир Зеленский требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам. Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране - от областного центра до маленького села - времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли", - написал он.\r\nПо его словам, ситуация с Глуховерей шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, "которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".\r\n"Просмотрев его (видео), у меня сначала не было слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - добавил глава государства.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EZ507rE-aYw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который при общении с патрульными, вероятно, позвонил своему шефу. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.\r\nКак сообщали Українськi Новини, начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.\r\nТакже Зеленский отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться.