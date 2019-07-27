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27 июля 2019, суббота, 16:40 161
Президент 2019-07-27T16:40:03+03:00
Українські Новини
Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю

Зеленский требует от Авакова уволить главу полиции Днепропетровской области Глуховерю

Президент Владимир Зеленский требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам. Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране - от областного центра до маленького села - времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли", - написал он.

По его словам, ситуация с Глуховерей шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, "которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".

"Просмотрев его (видео), у меня сначала не  было слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - добавил глава государства.

В сентябре 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Глуховери, который при общении с патрульными, вероятно, позвонил своему шефу. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.

Также Зеленский отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться.

Больше новостей о: Арсен Аваков Президент Украины превышение служебных полномочий Владимир Зеленский Виталий Глуховеря

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