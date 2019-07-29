Глуховерю уволили: и.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области назначили Васицкого

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Виталия Глуховерю после конфликта с патрульными, на который обратил внимание Президента Владимир Зеленский, с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и назначил исполняющим обязанности начальника Артема Васицкого.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что 27 июля согласно приказу Авакова, начато служебное расследование по факту возможного превышения власти и служебных полномочий Глуховерей.

Согласно сообщению, новоназначенный и.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Васицкий занимал должность замначальника ГУ - начальника уголовной полиции с 2017 года.

Ранее проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой зоне в Донецкой области.

Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований расследует возможное превышение власти и служебных полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей.

Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.

Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского.