Глуховерю уволили: и.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области назначили Васицкого

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Виталия Глуховерю после конфликта с патрульными, на который обратил внимание Президента Владимир Зеленский, с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области и назначил исполняющим обязанности начальника Артема Васицкого.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий", - говорится в нем.\r\nВ сообщении отмечается, что 27 июля согласно приказу Авакова, начато служебное расследование по факту возможного превышения власти и служебных полномочий Глуховерей.\r\nСогласно сообщению, новоназначенный и.о. начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Васицкий занимал должность замначальника ГУ - начальника уголовной полиции с 2017 года.\r\nРанее проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой зоне в Донецкой области.\r\nИмеет 23 года опыта оперативной работы.\r\nКак сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований расследует возможное превышение власти и служебных полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей.\r\nГлуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.\r\nГлава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского.