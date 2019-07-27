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27 июля 2019, суббота, 16:20 87
Силовые структуры 2019-07-27T16:20:51+03:00
Українські Новини
Начальник полиции Днепропетровской области мог превысить служебные полномочия, - ГБР

Начальник полиции Днепропетровской области мог превысить служебные полномочия, - ГБР

Государственное бюро расследований расследует возможное превышение власти и служебных полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей, который задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українськi Новини.

"12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. При общении с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основанием для открытия уголовного производства стала информация об указанном событии в СМИ.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение полномочий работником правоохранительного органа, сопровождающееся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств).

Как сообщали Українськi Новини, 25 июля Национальная полиция, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро задержали бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Головин и еще трое фигурантов подозреваются в хищении крупной партии сигарет (стоимостью около 50 млн гривен), которые были похищены со склада вещественных доказательств.

Больше новостей о: Превышение власти превышение служебных полномочий Госбюро расследований Виталий Глуховеря

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