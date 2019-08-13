Зеленский поручил срочно разработать законопроекты о гражданстве для россиян-беженцев

Президент Владимир Зеленский после упрощения получение гражданства для одной категории россиян поручил Кабинету Министров неотложно разработать законопроекты об упрощении получения гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян и о предоставлении убежища.\r\nОб этом говорится в указе №594, передают Українські Новини.\r\nСогласно тексту указа, правительству поручено неотложно разработать и внести на рассмотрение Верховной Радой законопроект, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами России, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, а также принимали участие в антитеррористической операции (АТО), в обеспечении ее проведения, находясь в районах АТО в период ее проведения, и\/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач АТО и\/или принимали (принимают) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.\r\nПравительству также поручено до 13 ноября разработать и внести на рассмотрение Радой законопроект о предоставление убежища.\r\nПри этом также обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения соответствующими органами заявлений граждан России о признании их беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.\r\nКроме этого, согласно указу, Кабмину поручено провести при участии Службы безопасности (СБУ) проверку Государственной миграционной службы, Министерства иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений в части соблюдения требований законодательства в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский упростил получение гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян.\r\nТакже Зеленский поменял состав комиссии по гражданству, помилованию и наградам.\r\nРанее Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам, а также 14 другим иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.