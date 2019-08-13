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13 августа 2019, вторник, 12:28 105
Президент 2019-08-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил срочно разработать законопроекты о гражданстве для россиян-беженцев

Зеленский поручил срочно разработать законопроекты о гражданстве для россиян-беженцев

Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Президент Владимир Зеленский после упрощения получение гражданства для одной категории россиян поручил Кабинету Министров неотложно разработать законопроекты об упрощении получения гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян и о предоставлении убежища.

Об этом говорится в указе №594, передают Українські Новини.

Согласно тексту указа, правительству поручено неотложно разработать и внести на рассмотрение Верховной Радой законопроект, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами России, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, а также принимали участие в антитеррористической операции (АТО), в обеспечении ее проведения, находясь в районах АТО в период ее проведения, и/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач АТО и/или принимали (принимают) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Правительству также поручено до 13 ноября разработать и внести на рассмотрение Радой законопроект о предоставление убежища.

При этом также обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения соответствующими органами заявлений граждан России о признании их беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Кроме этого, согласно указу, Кабмину поручено провести при участии Службы безопасности (СБУ) проверку Государственной миграционной службы, Министерства иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений в части соблюдения требований законодательства в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский упростил получение гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян.

Также  Зеленский поменял состав комиссии по гражданству, помилованию и наградам.

Ранее Зеленский предоставил гражданство 5 россиянам и 2 белорусам, а также 14 другим иностранцам за защиту территориальной целостности Украины.

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