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06 июня 2019, четверг, 15:17 55
Политика 2019-06-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре

Иностранцы-добровольцы смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре

Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За принятие законопроекта №3433 в целом проголосовали 230 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Процедура получения гражданства требует от иностранцев-добровольцев поездки, например, в Россию и получения там справки о несудимости. Она также требует, чтобы министр обороны или внутренних дел внесли представление об их выдающихся заслугах", - сообщил в ходе обсуждения законопроекта один из его авторов Андрей Билецкий (внефракционный).

Принятый за основу документ отменяет требование для иностранцев-добровольцев бесперерывного проживания на законных основаниях на территории Украины на протяжении последних 5 лет, а также владение украинским языком.

Доказательством участия иностранца в защите территориальной целостности является справка Министерства обороны, Министерства внутренних дел или командира подразделения, задействованного в проведении антитеррористической операции (АТО), а также решение суда, которым установлен факт участия иностранца в защите территориальной целостности Украины.

Под участием в защите территориальной целостности Украины предлагается понимать предоставление иностранцами инструкторской помощи Вооруженным силам, МВД и другим законным военным формированиям, волонтерская деятельность непосредственно в зоне АТО, а также другая практическая помощь, которая содействовала обеспечению обороноспособности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, гражданство Украины в 2018 прекратили в 6 раз больше лиц, чем получили.

Порошенко прекратил украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц в 2017 году, 7,3 тыс. - в 2016, 5,8 тыс. - в 2015 и 4,6 тыс. - в 2014 (со времени вступления в должность Президента). Принимал в гражданство Украины в 2016 и 2017 годах Порошенко также менее чем по 1 тыс. лиц, среди которых было больше всего россиян - 270 в целом.

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