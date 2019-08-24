Яскраве сонце і грозові зливи: синоптик дала спекотний прогноз на День незалежності

День незалежності подарує українцям багато сонця і багато літнього тепла, хоча в деяких регіонах буде дуже спекотно - температура на півдні дійде до +34 градусів.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"24 серпня в Україні очікується суха погода, лише на заході окремі грозові дощі. У східних, центральних областях і на південному сході вітер передбачається поривчастим, до сильного", - повідомила Діденко.\r\nЗа її словами, на заході очікується +24...+28 градусів, а на півночі та в Вінницькій області - +27...+29 градусів.\r\nНа півдні, сході та в більшості центральних областей буде спекотно, +29...+34 градуси.\r\nУ Києві на День незалежності буде сяяти сонце, температура +27 градусів. Опадів не очікується.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після аномальної спеки вдарять заморозки - з'явився прогноз погоди на всю осінь.\r\nРаніше синоптик дав прогноз на серпень-вересень, розповівши, яким буде бабине літо в Україні. Крім того, синоптики спрогнозували погоду до жовтня.\r\nТим часом українці завершать літо довгими вихідними.