підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Яскраве сонце і грозові зливи: синоптик дала спекотний прогноз на День незалежності
24 серпня 2019, субота, 05:30 5
Життя 2019-08-24T06:32:09+03:00
Українські Новини
Яскраве сонце і грозові зливи: синоптик дала спекотний прогноз на День незалежності

Яскраве сонце і грозові зливи: синоптик дала спекотний прогноз на День незалежності

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

День незалежності подарує українцям багато сонця і багато літнього тепла, хоча в деяких регіонах буде дуже спекотно - температура на півдні дійде до +34 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"24 серпня в Україні очікується суха погода, лише на заході окремі грозові дощі. У східних, центральних областях і на південному сході вітер передбачається поривчастим, до сильного", - повідомила Діденко.

За її словами, на заході очікується +24...+28 градусів, а на півночі та в Вінницькій області - +27...+29 градусів.

На півдні, сході та в більшості центральних областей буде спекотно, +29...+34 градуси.

У Києві на День незалежності буде сяяти сонце, температура +27 градусів. Опадів не очікується.

Як повідомляли Українські Новини, після аномальної спеки вдарять заморозки - з'явився прогноз погоди на всю осінь.

Раніше синоптик дав прогноз на серпень-вересень, розповівши, яким буде бабине літо в Україні. Крім того, синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Тим часом українці завершать літо довгими вихідними.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні Погода на вихідних День незалежності України

Архів
Новини
Photo by Pavlo Kubanov/UAF
Безкомпромісна боротьба на футбольних полях традиційно притаманна іграм на "Кубок Незалежності", - Костюченко 06:29 Фото
В Україні масово підробляють купюри: де збувають підроблені гроші найчастіше 06:20
Сьогодні відзначається 28-а річниця Дня незалежності України 06:00
Приміщення для місцевих судів у Полтаві відновлять до кінця 2022, - Холоднюк 22:23
Посольство США привітало Україну відомим віршем Ліни Костенко 22:02
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
Мешканцям трьох міст Луганської області повернули водопостачання 09:50
МХП інвестував 62 млн гривень у проекти корпоративної соціальної відповідальності 08:49
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
Суд оштрафував військового за недотримання охорони держтаємниці під час візиту делегації США 12:35
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok