Яскраве сонце і грозові зливи: синоптик дала спекотний прогноз на День незалежності

День незалежності подарує українцям багато сонця і багато літнього тепла, хоча в деяких регіонах буде дуже спекотно - температура на півдні дійде до +34 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"24 серпня в Україні очікується суха погода, лише на заході окремі грозові дощі. У східних, центральних областях і на південному сході вітер передбачається поривчастим, до сильного", - повідомила Діденко.

За її словами, на заході очікується +24...+28 градусів, а на півночі та в Вінницькій області - +27...+29 градусів.

На півдні, сході та в більшості центральних областей буде спекотно, +29...+34 градуси.

У Києві на День незалежності буде сяяти сонце, температура +27 градусів. Опадів не очікується.

Як повідомляли Українські Новини, після аномальної спеки вдарять заморозки - з'явився прогноз погоди на всю осінь.

Раніше синоптик дав прогноз на серпень-вересень, розповівши, яким буде бабине літо в Україні. Крім того, синоптики спрогнозували погоду до жовтня.

Тим часом українці завершать літо довгими вихідними.