Украинцы закончат лето длинными выходными

В конце августа украинцев ждут длительные выходные в связи с празднованием 28-й годовщины независимости Украины. Українські Новини расскажут о том, как будут проходить выходные в честь праздника 2019 году.

В этом году выходные дни выпадают на субботу, воскресенье и понедельник (24,25,26 августа).

Однако празднование начинается уже 23 августа. Известно, что в этот день отмечается День флага Украины. В Киеве, и в других населенных пунктах Украины пройдет торжественное поднятие флага. На Софийской площади в Киеве пройдет ряд мероприятий в честь праздника.

24 августа (суббота) в Украине отмечается День независимости. В этот день с участием представителей органов власти, народных депутатов, представителей иностранных государств, международных организаций и духовенства пройдет ряд мероприятий, а именно: возложение цветов и памятных знаков на места захоронений великих деятелей Украины, борцов за свободу, погибших за честь Украины в революции Достоинства, участников АТО, и др.

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания – прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это будет символ ста ударов сердца каждого из павших Героев.

Под звук колоколов на Майдане Незалежности будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

Также на Майдане состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

В разных городах Украины запланировано проведение культурных мероприятий, круглых столов, различных конференций, фотодокументальных выставок, посвященных многовековой истории Украины.

Следует отметить, что спор, возникший между Президентом Владимиром Зеленским и участниками марша Защитников Украины о проведении парада в 2019 году закончился тем, что традиционный парад состоится 24 августа в 11:00. Сбор участников начнется в 10:00 в столичном парке им. Тараса Шевченка в Киеве. Первыми колонной пройдут семьи погибших военнослужащих и ветераны с инвалидностью. Далее Марш пойдет к Бессарабской площади, откуда будет следовать по Крещатику. Ориентировочно в 11:30 колонна остановится возле ЦУМа для выравнивания, а дальше уже ровным строем дойдет до Майдана Незалежности и начнет построение для заключительной части марша.

Дополнительные мероприятия пройдут в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", на Софийской площади, в Сырецком и Голосеевском парках, а также в парке "Победа" и им. Тараса Шевченко, и на улице Маршала Тимошенко,16.

23 и 24 августа на Певческом поле состоится Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина".

24 августа запланировано молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" и других храмах г. Киева.

Также, в этот день состоятся такие меропрятия, как :

Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины" (Русановская набережная - Днепровская набережная до улицы Княжий затон, 9.00-13.00);

Всеукраинский фестиваль от Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха г. Киев);

Пешеходные экскурсии "Владимирский путь Михаила Грушевского" и Правительственным кварталом;

Показ коллекции бренда SEREBROVA в рамках концепции "Ukraine Now" (Пешеходный (Парковый) мост через реку Днепр, 19.00-21.00);

Праздничная концертная программа ко Дню Независимости Украины (Контрактовая площадь, сквер у памятника П. Сагайдачному.

Как сообщали Українські Новини, известный клипмейкер и режиссер Алан Бадоев, а также хореограф-постановщик Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости, утвержденного Офисом Президента Владимира Зеленского.

Кроме того,в альтернативном "Марше" на День независимости планируют принять участие 9 тыс. человек.