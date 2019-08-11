Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь

После прихода антициклона с аномальной для конца лета жарой, в августе и сентябре 2019 года в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море.\r\nТакой прогноз дал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, температура в конце лета и начале осени будет комфортной – тепло, но не слишком жарко.\r\n"Кто хочет еще отдохнуть на море – пожалуйста. Температура до 17 августа (в Одесской области. – ред.) держится на уровне +29… +31 градус. И до конца месяца она на уровне +26… 28 градусов", – рассказал Горбань.\r\n"Но +35 или больше – такого уже в августе месяце не ожидается", – обнадежил он.\r\nПо подсчетам Горбаня, подходящие для отдыха синоптические условия на курортах Одесской области сохранятся и в сентябре.\r\n"Сентябрь – можно еще отдыхать. По югу еще в сентябре будет хорошая погода", – заверил народный синоптик.\r\n\r\nВ то же время, другой прогноз ранее озвучила доктор физико-математических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.\r\nПо данным климатолога, высокие температуры продержатся большую часть августа, но в конце месяца ожидается резкое похолодание. А в конце сентября и вовсе может приморозить.\r\nРаньше Українські Новини писали, что в Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю.\r\nТакже синоптики спрогнозировали погоду до октября.