В День независимости на юге страны температура достигнет +35 градусов

В День независимости, 24 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +23…+29 градусов, на Закарпатье до +33 градусов.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Херсонской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.\r\n23 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в День Флага, 23 августа, состоялась церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины.