В День независимости на юге страны температура достигнет +35 градусов

В День независимости, 24 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +23…+29 градусов, на Закарпатье до +33 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Херсонской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.

23 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в День Флага, 23 августа, состоялась церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины.