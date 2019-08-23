ДБР повідомило про підозру екс-начальнику поліції Дніпропетровської області Глуховері, - Варченко

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику поліції Дніпропетровської області Віталію Глуховері у перевищенні влади та незаконному затриманні патрульних.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник директора бюро Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Сьогодні повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області", - написала вона.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень Глуховерею.

Президент Володимир Зеленський вимагав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити підозрюваного в перевищенні службових повноважень начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, що обурило Зеленського.

Голова Національної поліції Сергій Князєв звільнив Віталія Глуховерю після конфлікту з патрульними.

Глуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.