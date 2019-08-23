ДБР повідомило про підозру екс-начальнику поліції Дніпропетровської області Глуховері, - Варченко

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику поліції Дніпропетровської області Віталію Глуховері у перевищенні влади та незаконному затриманні патрульних.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник директора бюро Ольга Варченко, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області", - написала вона.\r\nДосудове розслідування триває.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень Глуховерею.\r\nПрезидент Володимир Зеленський вимагав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити підозрюваного в перевищенні службових повноважень начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, що обурило Зеленського.\r\nГолова Національної поліції Сергій Князєв звільнив Віталія Глуховерю після конфлікту з патрульними.\r\nГлуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.