Курс продажу рубля в обмінниках Києва знизився

У п'ятницю, 23 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 серпня, підвищився на 4 копійки і становив 3,45 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nА курс продажу знизився на 5 копійок і склав 3,96 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 23 серпня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,45\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,76\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 22 серпня на 6,77 коп. до 25,2684 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,75 коп. до 24,9372 UAH\/USD.\r\nРаніше банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні,встановлюваний ним на 23-25 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nКурс долара наблизився до психологічної позначки. За даними аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені. Згідно очікуванням, гривня може ослабнути до 26 грн\/дол. на кінець вересня.\r\n