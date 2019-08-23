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23 серпня 2019, пʼятниця, 11:01 18
Фінанси 2019-08-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Курс продажу рубля в обмінниках Києва знизився

Курс продажу рубля в обмінниках Києва знизився

У п'ятницю, 23 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 серпня, підвищився на 4 копійки і становив 3,45 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу знизився на 5 копійок і склав 3,96 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 23 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля
Середній 3,45
Максимальний 3,76
Мінімальний 2,50

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з даними на 22 серпня на 6,77 коп. до 25,2684 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,75 коп. до 24,9372 UAH/USD.

Раніше банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні,встановлюваний ним на 23-25 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Курс долара наблизився до психологічної позначки. За даними аналітиків, ситуація може змінитися з початку осені. Згідно очікуванням, гривня може ослабнути до 26 грн/дол. на кінець вересня.

 

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