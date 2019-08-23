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23.08.19 10:00 Круглый стол о рекультивации земель, разграбленных добытчиками янтаря

23 серпня 2019, пʼятниця, 05:50 21
Фінанси 2019-08-23T09:26:08+03:00
Українські Новини
Долар стрімко дешевшає: курс валют на сьогодні

Долар стрімко дешевшає: курс валют на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23-25 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3044,9612
100 доларів США 2504,2697
100 швейцарських франків 2545,1464
1000 ієн 234,9515
10 російських рублів 3,8163
100 євро 2775,4821

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з даними на 21 серпня на 5,55 коп. до 25,4297 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,76 коп. до 25,0530 UAH/USD.

Тим часом банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Крім того, Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і Національного банку України вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП країни до 7% в найближчі роки.

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