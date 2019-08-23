Долар стрімко дешевшає: курс валют на сьогодні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23-25 серпня, на 16,17 коп. до 25,0427 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 серпня, на 7,31 коп. до 25,2044 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3044,9612\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2504,2697\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2545,1464\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n234,9515\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8163\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2775,4821\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з даними на 21 серпня на 5,55 коп. до 25,4297 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,76 коп. до 25,0530 UAH\/USD.\r\nТим часом банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\nКрім того, Ігор Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і Національного банку України вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП країни до 7% в найближчі роки.