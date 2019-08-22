ДБР проводить службове розслідування можливого витоку інформації у справах Порошенка

Державне бюро розслідувань проводить службове розслідування можливого витоку інформації по кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Про це йдеться у відповіді ДБР на інформаційний запит Українських Новин.



"Повідомляємо, що Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань надійшла скарга щодо можливого розголошення даних досудового розслідування по кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко", - сказано у відповіді.



Бюро також повідомило, що службове розслідування за даним фактом триває.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР в третій раз викликає Порошенка на допит на 3 вересня.



Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.



17 липня Порошенко не з'явився на допит. Він полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

25 липня ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку.