НАБУ передає проекти підозр іноземній державі, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко звинувачує Національне антикорупційне бюро в передачі проектів підозр у посольство іноземної держави в той час, як НАБУ відкриє нову справу проти Луценка

Про це Луценко сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.нет", передають Українські Новини.

"У мене, згідно з рішенням суду, є законно отримані докази того, що працівники НАБУ передають проекти підозр у посольство однієї з дружніх нам країн. І про це відомо... цій дружній державі", - повідомив генпрокурор.

Луценко не повідомив назву країни, проте натякнув, що йдеться про США.

Він також додав, що Президент Володимир Зеленський знав про цей факт, і це повинно було наштовхнути його на думку про необхідність перезапуску Державного бюро розслідувань і НАБУ, а також проведення конкурсу на посаду керівника об'єднаного правоохоронного органу.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко не буде передавати в НАБУ справу проти суддів Окружного адмінсуду Києва про втручання в діяльність державних органів.

Також НАБУ заявило, що дії Луценка роблять неможливим притягнення осіб до кримінальної відповідальності за корупцію на митниці.