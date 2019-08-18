Из-за Луценко нельзя привлекать к уголовной ответственности за коррупцию на таможне, - НАБУ

Изменение генеральным прокурором Юрием Луценко подследственности по делу по факту злоупотреблений должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), передают Українські Новини.

НАБУ призывает Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам бюро.

С октября 2017 года детективы национального бюро расследовали коррупционную схему, внедренную должностными лицами государственного органа по растаможиванию рядом субъектов хозяйствования импортируемых товаров по заниженной стоимости, в результате чего государству причинен ущерб в размере 170 млн гривен.

Предварительная правовая квалификация преступления - ст. 364 Уголовного кодекса.

В рамках этого расследования детективы инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

Впоследствии, в ноябре 2017 года, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов, чтобы те прекратили расследование и передали уголовное производство для дальнейшего досудебного расследования другому правоохранительному органу.

Этот факт задокументирован и уже расследован - обвинительный акт в отношении лица, которое пыталась оказать неправомерную выгоду, направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.

За два года расследования детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств.

24 мая дело было передано в Государственное бюро расследований (ГБР), однако генпрокурор в конце июня отменил это решение.

В то же время сам генпрокурор за несколько месяцев передумал, и 15 августа 2019 года по непонятным основаниям и без изучения материалов уголовного производства внезапно передал дело, изменив подследственность, в Национальную полицию.

Следовательно, Луценко в конце сделал то, чего добивался предложением неправомерной выгоды детективам НАБУ конечный бенефициар компаний, фигурирующих в расследовании.

Национальное бюро отмечает, что такие решения генерального прокурора ставят под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.

Ведь даже в случае направления следователями Национальной полиции обвинительных актов по этим делам в суд, все собранные доказательства могут быть признаны недопустимыми.

Как сообщали Українські Новини, экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в присвоении 13 млн гривен. Также Кабмин назначил главой Таможни Нефедова.

Тем временем Зеленский посоветовал уволиться руководителям таможен 4 областей.