Луценко не будет передавать НАБУ дело против судей Окружного админсуда Киева, - источник

Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет передавать в Национальное антикоррупционное бюро дело против судей Окружного админсуда Киева о вмешательстве в деятельность государственных органов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Луценко не передаст это дело в НАБУ", - сказал он.

При этом собеседник отметил, что скорее всего дело будет передано в НАБУ новым генпрокурором.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Также Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.