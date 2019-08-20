Луценко не будет передавать НАБУ дело против судей Окружного админсуда Киева, - источник

Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет передавать в Национальное антикоррупционное бюро дело против судей Окружного админсуда Киева о вмешательстве в деятельность государственных органов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Луценко не передаст это дело в НАБУ", - сказал он.\r\nПри этом собеседник отметил, что скорее всего дело будет передано в НАБУ новым генпрокурором.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева.\r\nРанее ГПУ сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.\r\nТакже Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.