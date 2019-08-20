підписатися на розсилку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 серпня 2019, вівторок, 10:13 29
Економіка 2019-08-20T13:30:04+03:00
Українські Новини
Готівкові долар і євро здешевшали в обмінниках

Готівкові долар і євро здешевшали в обмінниках

Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп. до 25,3545 UAH/USD, курс купівлі - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,18% до 27,7152 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,68 коп. до 28,2084 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,0429 25,3545 27,7152 28,2084 3,43 3,97
Максимальний 25,1500 25,6000 27,8600 28,6000 3,75 5,00
Мінімальний 24,5000 25,2200 27,0000 27,9900 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.

Також після вихідних євро обвалився, а долар трохи зріс. Крім того, рубль у київських обмінниках продовжує падати, а експерт спрогнозував курс долара до осені.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні

Архів
Новини
Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус 13:35
Натаньяху. Скріншот відео Новини Казахстану
Спосіб привернути увагу: Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва 13:15
"Міністру закордонних справ" та "омбудсмену" "ДНР" оголосили про підозру за підготовку неправдивих заяв про злочини української армії 13:13
У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива 12:50
Геращенко в липні заробила майже в 2 рази більше Парубія 12:48 Документ
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії", - ЗМІ 16:42
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok