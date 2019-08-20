Готівкові долар і євро здешевшали в обмінниках

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп. до 25,3545 UAH/USD, курс купівлі - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,18% до 27,7152 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,68 коп. до 28,2084 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,0429 25,3545 27,7152 28,2084 3,43 3,97 Максимальний 25,1500 25,6000 27,8600 28,6000 3,75 5,00 Мінімальний 24,5000 25,2200 27,0000 27,9900 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.

Також після вихідних євро обвалився, а долар трохи зріс. Крім того, рубль у київських обмінниках продовжує падати, а експерт спрогнозував курс долара до осені.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH/USD.