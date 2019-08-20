Готівкові долар і євро здешевшали в обмінниках

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 19 серпня на 4,61 коп. до 25,3545 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,45 коп. до 25,0429 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 1,18% до 27,7152 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 6,68 коп. до 28,2084 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0429\r\n25,3545\r\n27,7152\r\n28,2084\r\n3,43\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,1500\r\n25,6000\r\n27,8600\r\n28,6000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,5000\r\n25,2200\r\n27,0000\r\n27,9900\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа.\r\nТакож після вихідних євро обвалився, а долар трохи зріс. Крім того, рубль у київських обмінниках продовжує падати, а експерт спрогнозував курс долара до осені.\r\nНаціональний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 серпня, на 3,29 коп. до 25,1757 UAH\/USD.