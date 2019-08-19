Зеленський звільнив в.о. голови держадміністрації Миколаївської області

Президент Володимир Зеленський звільнив тимчасово виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації та 2 голів районних державних адміністрацій Миколаївської області.

Про це йдеться в указі Президента №603 та розпорядженнях №262 та №263 від 19 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з указом, Президент звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслава Боню.

Розпорядженнями №262 і 262 Президент звільнив з посад голову Снігурівської райдержадміністрації Інну Бойка і главу Первомайської Володимира Вовка.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 11 голів районних державних адміністрацій у Львівській області.

Також він звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області та 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Тим часом Зеленський звільнив Короля Артура.

Крім того, Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова. Ще Зеленський у відповідь на петицію про звільнення Богдана заявив, що вже звільнив його.