Зеленський звільнив в.о. голови держадміністрації Миколаївської області

Президент Володимир Зеленський звільнив тимчасово виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації та 2 голів районних державних адміністрацій Миколаївської області.\r\nПро це йдеться в указі Президента №603 та розпорядженнях №262 та №263 від 19 серпня, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з указом, Президент звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслава Боню.\r\nРозпорядженнями №262 і 262 Президент звільнив з посад голову Снігурівської райдержадміністрації Інну Бойка і главу Первомайської Володимира Вовка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 11 голів районних державних адміністрацій у Львівській області.\r\nТакож він звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області та 5 голів райадміністрацій у Львівській області.\r\nТим часом Зеленський звільнив Короля Артура.\r\nКрім того, Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова. Ще Зеленський у відповідь на петицію про звільнення Богдана заявив, що вже звільнив його.