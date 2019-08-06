Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова.

Об этом говорится в указах №582 и №583 от 6 августа, передают Українськi Новини.

Причины увольнения в документах не указаны.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Госпогранслужбы, а 14 июня назначил на нее Сергея Дейнеко.

Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин. Также Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.

Кроме того, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева, который организовывал концерты "Квартала 95", имеет медаль ФСБ и миллионные сбережения, которые не соответствуют его зарплате.

Ранее бывший глава государства Петр Порошенко уволил первого зампредседателя Госпогранслужбы и назначил нового первого замглавы.