Зеленский уволил Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.\r\nОб этом говорится в распоряжении Президента №240 от 29 июля, передают Українські Новини.\r\n"Освободить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области", - сказано в сообщении.\r\nОтмечается, что Король уволен в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.\r\nДругих подробностей в распоряжении не сообщается.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил главу Луганской ОГА и пообещал за месяц построить мост в Станице Луганской. Также Зеленский назначил замом секретаря СНБО экс-луганского губернатора Данилова.\r\nТем временем появился полный список тех, кто проходит в Раду из Луганской области.