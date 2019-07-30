Зеленский уволил Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Об этом говорится в распоряжении Президента №240 от 29 июля, передают Українські Новини.

"Освободить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Король уволен в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Других подробностей в распоряжении не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил главу Луганской ОГА и пообещал за месяц построить мост в Станице Луганской. Также Зеленский назначил замом секретаря СНБО экс-луганского губернатора Данилова.

Тем временем появился полный список тех, кто проходит в Раду из Луганской области.