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19 серпня 2019, понеділок, 19:35 15
Президент 2019-08-19T21:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив члена Нацкомфінпослуг Гурбич за її заявою

Зеленський звільнив члена Нацкомфінпослуг Гурбич за її заявою

Ольга Гурбич. Фото: nfp.gov.ua
Ольга Гурбич. Фото: nfp.gov.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив члена Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Ольгу Гурбич.

Про це йдеться в указі Президента №600 від 19 серпня, передають Українські Новини.

"Звільнити Гурбич Ольгу Іванівну з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з поданою нею заявою", - сказано в ньому.

Колишній Президент призначив Гурбич членом Нацфінпослуг у січні 2015.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив відразу 11 голів райадміністрацій у Львівській області. Також він звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській областии 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Тим часом Зеленський звільнив Короля Артура.

Крім того, Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова. Також Зеленський у відповідь на петицію про звільнення Богдана заявив, що вже звільнив його.

Раніше екс-Президент Петро Порошенко пропонував Раді ліквідувати Нацфінпослуг.

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