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19 серпня 2019, понеділок, 16:56 24
Силові структури 2019-08-19T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві замінували Центральний вокзал і автостанцію

У Києві замінували Центральний вокзал і автостанцію

Вокзал в Києві. Фото: igotoworld.com
Вокзал в Києві. Фото: igotoworld.com

У понеділок, 19 серпня, по Києву прокотилася хвиля мінувань. На цей раз невідомі повідомили про наявність вибухівки у всіх залізничних вокзалах. Спецслужби взялися перевіряти будинки та прилеглі території. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Повідомлення надійшло близько 15:00.

Як повідомляє джерело, зараз перевіряють усі залізничні вокзали Києва на наявність підозрілих і небезпечних предметів. Це і залізничний вокзал — Центральний та Південний, автовокзал. На місце направлені відповідні служби — кінологів, медиків, поліції і співробітників ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі шукали вибухівку у всіх лікарнях, дитсадках і супермаркетах.

Також у Кривому Розі провели масову евакуацію будинків, пологового будинку, ТЦ та дитсадків.

Раніше у Миколаєві обмежили проїзд і евакуювали людей з мостів, вокзалу, аеропорту, ринку і ТРЦ.

Крім того, в Одесі евакуювали людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів.

Під Херсоном евакуювали 700 осіб через "мінування".

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