В Днипре ищут взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах

Сотрудники Национальной полиции в понедельник проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 25 жилых домов, всех больниц, детских садов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров в Днипре.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-офицер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передают Українські Новини.

"Группы в составе взрывотехников, кинологов и следственно-оперативные группы направлены", - сообщила она.

Проводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля в Кривом Роге проводят массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.

Ранее в Днипре эвакуировали около десяти тысяч людей из 128 объектов.