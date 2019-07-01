В Днипре ищут взрывчатку во всех больницах, детсадах и супермаркетах

Сотрудники Национальной полиции в понедельник проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 25 жилых домов, всех больниц, детских садов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров в Днипре.\r\nОб этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-офицер управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передают Українські Новини.\r\n"Группы в составе взрывотехников, кинологов и следственно-оперативные группы направлены", - сообщила она.\r\nПроводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.\r\nКак сообщали Українські Новини, 1 июля в Кривом Роге проводят массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов.\r\nРанее в Днипре эвакуировали около десяти тысяч людей из 128 объектов.