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01 июля 2019, понедельник, 18:55 52
Происшествия 2019-07-01T18:56:56+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге проводят массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов

В Кривом Роге проводят массовую эвакуацию домов, роддома, ТЦ и детсадов

Сотрудники Национальной полиции в понедельник проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 17 жилых многоэтажных домов, родильного дома, 3 торговых центров и 5 детских садов в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.

Для проверки указанного сообщения на места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Проводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Как сообщали Українські Новини, 13 июня в Кривом Роге "заминировали" три вуза и ТРЦ. Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Ранее сотрудники Нацполиции начали расследовать как террористический акт ложное сообщение о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом родителей Зеленского, и 5 больниц в Кривом Роге (Днепропетровская область).

15 мая неизвестный также сообщал о минировании по аналогичным адресам.

В январе неизвестный в среду сообщил о минировании 6 школ в Кривом Роге.

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